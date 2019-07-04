Владимир Путин в Италии

Президент России посетил Рим и Ватикан. Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, провел переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Главными темами для обсуждения стали вопросы взаимодействия России и Евросоюза, ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru.