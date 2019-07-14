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РИА Новости

В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

Вчера, 13:48
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© AFP 2019 / Philippe LopezПолиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019
Полиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019
© AFP 2019 / Philippe Lopez
ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Толпы протестующих вышли на улицы в Париже после парада в День взятия Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось. Митингующие, скандирующие лозунги "желтых жилетов", начали разрушать установленные железные ограждения и строят из них баррикады. В результате начавшейся потасовки полиция применила слезоточивый газ.
Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, а также вытащили на середину проезжей части большой мусорный контейнер и тоже подожгли его. После этого улицу затянул дым. В результате пожара к дыму от дымовых шашек и запаху слезоточивого газа добавился едкий от горящего пластика черный дым. Для тушения пожара прибыла пожарная команда, справившаяся с возгоранием за считанные минуты.
Кроме того, еще до начала парада в одной из зрительских зон произошла стычка с полицией. По информации французских СМИ, правоохранители задержали членов движения "желтых жилетов", в том числе их главного идеолога Эрика Друэ.

Акции "желтых жилетов"

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.
Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
По примеру Франции недовольные граждане вышли на улицу и в ряде других стран.
Столкновение демонстрантов с полицией во время акции протеста желтых жилетов в Брюсселе, Бельгия. 26 мая 2019
26 мая, 16:21
В Брюсселе произошли стычки между "желтыми жилетами" и полицией
772568412
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ПарижВ мире
Популярные комментарии
и где же "толпы протестующих ", где " начали разрушать установленные ограждения"? ))) газ вижу- из баллончиков (дилетанты!). какие-то люди на самокатах катаются. где БЕСПОРЯДКИ-ТО? где "жесткие задержания, по сравнению с которыми наш ОМОН действовал даже нежно" (Д.Киселев)? нету? нету. "хотите, как в Париже?" - да, хочу.))
14 июля, 15:27
елочка нравится
3000118
У Макрона с его прихлебателями планов громадьё - построить Великую Европейскую Империю, купить общую европейскую армию, распилить при этом большую часть бабла. Только про простых французов при этом забыли, бросили на произвол судьбы в меняющемся мире. А что тем остаётся делать когда, пардон, жрать нечего?
14 июля, 14:03
СССергей Смирнов
820002
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