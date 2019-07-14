В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

Полиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Толпы протестующих вышли на улицы в Париже после парада в День взятия Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось. Митингующие, скандирующие лозунги "желтых жилетов", начали разрушать установленные железные ограждения и строят из них баррикады. В результате начавшейся потасовки полиция применила слезоточивый газ.

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Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, а также вытащили на середину проезжей части большой мусорный контейнер и тоже подожгли его. После этого улицу затянул дым. В результате пожара к дыму от дымовых шашек и запаху слезоточивого газа добавился едкий от горящего пластика черный дым. Для тушения пожара прибыла пожарная команда, справившаяся с возгоранием за считанные минуты.

Кроме того, еще до начала парада в одной из зрительских зон произошла стычка с полицией. По информации французских СМИ, правоохранители задержали членов движения "желтых жилетов", в том числе их главного идеолога Эрика Друэ.

Акции "желтых жилетов"

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.

Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.