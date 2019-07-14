Один из кандидатов в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Верховной рады Назарий Чепко заявил, что его ранили ножом в грудь в Хмельницкой области Украины.
По его словам, подозреваемый в нападении - кандидат в депутаты украинского парламента Александр Герега.
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"Сегодня ночью экс-регионал (депутат Рады Александр - Прим. ред.) Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем. Сейчас основная рана еще немного болит, буду ложиться спать. Детали завтра", - написал Чепко на своей странице в Facebook.
Доказательства того, что на Чепко напал Герега, не приводятся.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.