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РИА Новости

Клинцевич посоветовал США задуматься, почему Турция купила С-400

Вчера, 13:32
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Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с компонетами ЗРК С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с компонетами ЗРК С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с компонетами ЗРК С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что США и НАТО следует задуматься над причинами приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 вместо того, чтобы вводить санкции.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что США планируют объявить введение санкций против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400.

"Нелепо полагать, что такой опытнейший политик, как президент Турции Реджеп Эрдоган, принимая решение о закупке С-400, тысячу раз не просчитал все возможные в связи с этим риски, включая, разумеется, американские санкции против его страны. Тем не менее, решение было принято. Значит, тому были серьезнейшие причины – и экономического, и политического, и военного характера. Значит, воспользуюсь цитатой из "Гамлета" Уильяма Шекспира, неладно что-то в Датском королевстве. Вот о чем следует, на мой взгляд, прежде всего, задуматься США и НАТО, а не пугать Турцию санкциями", - написал Клинцевич в Facebook.

По словам сенатора, сейчас "можно лишь констатировать, что речь идет о сделке, которая отвечает интересам обеих сторон".
13 июля, 10:47
В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
Ранее группа сенаторов призвала Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
3620014
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С-400 «Триумф»НАТОФранц КлинцевичРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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