Клинцевич посоветовал США задуматься, почему Турция купила С-400

"Нелепо полагать, что такой опытнейший политик, как президент Турции Реджеп Эрдоган, принимая решение о закупке С-400, тысячу раз не просчитал все возможные в связи с этим риски, включая, разумеется, американские санкции против его страны. Тем не менее, решение было принято. Значит, тому были серьезнейшие причины – и экономического, и политического, и военного характера. Значит, воспользуюсь цитатой из "Гамлета" Уильяма Шекспира, неладно что-то в Датском королевстве. Вот о чем следует, на мой взгляд, прежде всего, задуматься США и НАТО, а не пугать Турцию санкциями", - написал Клинцевич в Facebook.