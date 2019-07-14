Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Грузинский депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прилетел в Москву, сообщил РИА Новости сам политик.

По его словам, еще два члена делегации — депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе — прибудут в столицу России утром в понедельник.

Представители партии "Альянс патриотов" планируют встретиться с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, других пунктов в программе пока нет.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сферах.

Члены "Альянса патриотов" — единственной парламентской партии Грузии, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой, в прошлом несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. В 2017 году по итогам переговоров решили создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии.

Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию и пообщаться с местными властями.

Обострение отношений с Грузией

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В конце июня в Грузии прошли акции протеста из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как сообщил Гаврилов, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

В результате массовых беспорядков в грузинской столице Владимир Путин объявил о приостановке авиасообщения между странами с 8 июля.

На прошлой неделе ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера и его покойных родителей. Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Поступок Габунии также раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять Габунию.