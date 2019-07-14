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2019-07-14T13:26Z
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РИА Новости

Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву

Вчера, 13:26
34800
© Sputnik / Максим БлиновДепутат парламента Грузии от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
© Sputnik / Максим Блинов
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Грузинский депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прилетел в Москву, сообщил РИА Новости сам политик.
По его словам, еще два члена делегации — депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе — прибудут в столицу России утром в понедельник.
Представители партии "Альянс патриотов" планируют встретиться с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, других пунктов в программе пока нет.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сферах.
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
10 июля, 16:31
Калашников назвал темы встречи с грузинскими депутатами
Члены "Альянса патриотов" — единственной парламентской партии Грузии, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой, в прошлом несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. В 2017 году по итогам переговоров решили создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии.
Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию и пообщаться с местными властями.

Обострение отношений с Грузией

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В конце июня в Грузии прошли акции протеста из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как сообщил Гаврилов, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
В результате массовых беспорядков в грузинской столице Владимир Путин объявил о приостановке авиасообщения между странами с 8 июля.
Участники акции протеста в Тбилиси. 9 июля 2019
10 июля, 12:49
Свобода слова, свобода крика и свобода кулака. Уроки Грузии В Тбилиси метут мусор, оттирают пятна. Снова можно открыть окно. Угар свободы волеизъявления преобразовался в перегар. Кто-то потирает ушибленные аргументами места, набирается духа, чтобы подойти к зеркалу. Содержимое карманов наталкивает. Есть что вспомнить, но непонятно, как.
На прошлой неделе ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера и его покойных родителей. Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Поступок Габунии также раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять Габунию.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии, но Владимир Путин не поддержал эту идею.
Участники акции протеста в Тбилиси. 9 июля 2019
12 июля, 12:15
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
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Совет Федерации РФГосдума РФРоссияГрузияПолитика
Популярные комментарии
Приедут, типа "понять и простить" что-ли!? Гнать их надо отсюда - очередные любители "хайпа", на этом хотят построить свою политическую карьеру!
14 июля, 14:00
Дмитрий
3824006
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