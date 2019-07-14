Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Власова, он направит заявление в кабинет министров в понедельник, 15 июля.

На совещании в Одесском морском порту Зеленский напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких таможенников за нарушения и даже написал в социальных сетях, что это уже сделано. В то же время из документов следует, что эти чиновники просто находятся в отпусках.