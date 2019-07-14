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РИА Новости

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Вчера, 13:21
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© Фото : Государственная фискальная служба УкраиныИсполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов
© Фото : Государственная фискальная служба Украины
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Власова, он направит заявление в кабинет министров в понедельник, 15 июля.
На совещании в Одесском морском порту Зеленский напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких таможенников за нарушения и даже написал в социальных сетях, что это уже сделано. В то же время из документов следует, что эти чиновники просто находятся в отпусках.
"Вы считаете, что я идиот, действительно? Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?" — поинтересовался у него президент.
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