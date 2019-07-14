СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Москва отказалась обсуждать с Токио передачу двух островов Курильской гряды, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Москва отказалась обсуждать с Токио передачу двух островов Курильской гряды, сообщило агентствосо ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Как передает агентство, после того как в ноябре прошлого года Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активнее работать над заключением мирного договора на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, Токио надеялось достичь определенных договоренностей во время состоявшейся на полях саммита "Большой двадцатки" встречи на высшем уровне.

Однако российская сторона настаивала на том, что "подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть". В частности, Москва опасается роста числа американских военных в Японии в рамках альянса между Вашингтоном и Токио.

Источники агентства отметили, что Россия просила предоставить конкретные ответы, как Япония намерена разрешить беспокойства Москвы, но не получила никакой конкретики. В связи с этим российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.

Кроме этого, как сообщило агентство, имеются опасения, что передача Японии двух островов может негативно сказаться на уровне поддержки правительства президента России.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Япония поставила возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.