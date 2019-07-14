Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T14:28Z
https://ria.ru/20190714/1556501264.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154967/74/1549677484_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3e4beaf81de3177ce1e1d6bd69888a0e.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов

Вчера, 13:14
82758
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСудно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Москва отказалась обсуждать с Токио передачу двух островов Курильской гряды, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.
Как передает агентство, после того как в ноябре прошлого года Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активнее работать над заключением мирного договора на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, Токио надеялось достичь определенных договоренностей во время состоявшейся на полях саммита "Большой двадцатки" встречи на высшем уровне.
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
4 июня, 08:00
Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой
Однако российская сторона настаивала на том, что "подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть". В частности, Москва опасается роста числа американских военных в Японии в рамках альянса между Вашингтоном и Токио.
Источники агентства отметили, что Россия просила предоставить конкретные ответы, как Япония намерена разрешить беспокойства Москвы, но не получила никакой конкретики. В связи с этим российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.
Кроме этого, как сообщило агентство, имеются опасения, что передача Японии двух островов может негативно сказаться на уровне поддержки правительства президента России.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Япония поставила возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
4 июля, 15:39
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
120234116924
Обсудить 136
Обсуждение мирного договора России и ЯпонииСиндзо АбэВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Ну слава тебе, Господи. Теперь можно спать спокойно. Ещё бы так Китаю отказать и Сибирь вернуть, тогда цены бы не было.
14 июля, 13:40
Можем Повторить
15914214156
Главное, чтобы японцы для себя сформулировали, почему им не видать российских островов Курильской гряды. Чтобы спустились с небес на землю, и реально смотрели на жизнь.
14 июля, 13:36
Владимир Ф. Быченков
29332014
Рекомендуем
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
РИА
Новости
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Лента
новостей
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Ракетный комплекс Искандер-М
В НАТО рассказали о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова заподозрили в мошенничестве
Лента новостейМолния