В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Количество лиц, которые получили гражданство Украины, за последние пять лет существенно сократилось, сообщили в департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос агентства УНН.

"Количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3 388, тогда как 2017 таких было 3 639, а в 2014 - 6 438 человек. За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек", - пишет агентство.

Гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года получили 29 человек, тогда как в прошлом году - таких было 70, а в 2014 - 125.

Приняты в гражданство Украины по указам президента в этом году 652 человека, в прошлом - 983, а в 2014 - 1 339.