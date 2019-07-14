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РИА Новости

В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство

Вчера, 12:50
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© РИА НовостиЗаграничный паспорт гражданина Украины
Заграничный паспорт гражданина Украины
© РИА Новости
Заграничный паспорт гражданина Украины . Архивное фото
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости.  Количество лиц, которые получили гражданство Украины, за последние пять лет существенно сократилось, сообщили в департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос агентства УНН.
"Количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3 388, тогда как 2017 таких было 3 639, а в 2014 - 6 438 человек. За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек", - пишет агентство.
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Гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года получили 29 человек, тогда как в прошлом году - таких было 70, а в 2014 - 125.
Приняты в гражданство Украины по указам президента в этом году 652 человека, в прошлом - 983, а в 2014 - 1 339.
По данным отчета ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019 год население Украины к 2050 году сократится на 19,9% - до 35,2 миллионов человек.
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