Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.

Ранее сообщалось, что Соснора скончался в Петербурге на 84-м году жизни.

"Из жизни ушел талантливый поэт, писатель, который во многом определял литературную жизнь Санкт-Петербурга последних десятилетий. Его творчество отличала индивидуальность и независимость. Он был настоящим послом петербургской культуры. Его произведения переведены на многие языки", - говорится в тексте соболезнований.

Беглов назвал поэта настоящим ленинградцем-петербуржцем. "Глубоко интеллигентный, разносторонне образованный, вдумчивый – таким мы его знали. Память о Викторе Александровиче Сосноре сохранится в наших сердцах", - отмечает врио губернатора.