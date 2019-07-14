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РИА Новости
Культура

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

Вчера, 12:33
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CC BY 4.0 / Александр Вепрёв / Виктор СоснораПоэт Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора
CC BY 4.0 / Александр Вепрёв / Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Ранее сообщалось, что Соснора скончался в Петербурге на 84-м году жизни.
"Из жизни ушел талантливый поэт, писатель, который во многом определял литературную жизнь Санкт-Петербурга последних десятилетий. Его творчество отличала индивидуальность и независимость. Он был настоящим послом петербургской культуры. Его произведения переведены на многие языки", - говорится в тексте соболезнований.
Беглов назвал поэта настоящим ленинградцем-петербуржцем. "Глубоко интеллигентный, разносторонне образованный, вдумчивый – таким мы его знали. Память о Викторе Александровиче Сосноре сохранится в наших сердцах", - отмечает врио губернатора.
Виктор Соснора — советский и российский поэт, прозаик и драматург. Родился в апреле 1936 года. Первую книгу опубликовал в 1962 году ("Январский ливень"). Читал лекции в Париже и США, дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым. На протяжении многих лет руководил в Ленинграде литературным объединением.
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КультураАлександр БегловСанкт-Петербург
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