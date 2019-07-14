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РИА Новости

Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
По его словам, подозрения не беспочвенны.
Так, он напомнил, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию.
При этом он отметил, что до выборов в Раду у президента нет реальных полномочий для того, чтобы пойти на "резкие действия". Для этого Зеленский должен почувствовать собственную силу и поддержку со стороны определенного депутатского корпуса, считает политолог.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
12 июля, 17:28
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Шатров также выразил мнение, что украинский лидер может преследовать политических предшественников ради того, чтобы сохранить свой рейтинг.
"У страны нет финансовых, инфраструктурных, никаких других возможностей для того, чтобы сделать качественный рывок вперед. Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия "Слуга народа".
Игорь Шатров
Ранее Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Порошенко и произойдет задержание самого бывшего президента.
По его словам, основным препятствием для его ареста является нахождение у власти его кума, генпрокурора страны Юрия Луценко. Однако после того как гарантии, предоставленные Луценко, исчезнут, "вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии", заявил Портнов.
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Популярные комментарии
Фашисты! Хорошо что у нашего президента нет коррумпированного окружения и он сам себя всегда выбирает.
14 июля, 13:07
tramp-pampam
330005
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