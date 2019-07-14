Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

По его словам, подозрения не беспочвенны.

Так, он напомнил, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию.

При этом он отметил, что до выборов в Раду у президента нет реальных полномочий для того, чтобы пойти на "резкие действия". Для этого Зеленский должен почувствовать собственную силу и поддержку со стороны определенного депутатского корпуса, считает политолог.

Шатров также выразил мнение, что украинский лидер может преследовать политических предшественников ради того, чтобы сохранить свой рейтинг.

"У страны нет финансовых, инфраструктурных, никаких других возможностей для того, чтобы сделать качественный рывок вперед. Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия "Слуга народа". Игорь Шатров

Ранее Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Порошенко и произойдет задержание самого бывшего президента.