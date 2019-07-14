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РИА Новости

Бойко считает, что Раду "разогнал" не Зеленский, а жители Украины

Вчера, 11:41
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© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что Верховную раду "разогнал" не президент Украины Владимир Зеленский, а жители Украины.
На вопрос телеведущего о том, есть ли у Бойко ностальгия по пока еще действующему украинскому парламенту, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ответил отрицательно.
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"Парламент разогнал не новый президент (Зеленский - Прим. ред.). Парламент разогнал украинский народ. Никакой бы суд не принял решение о роспуске парламента, если бы не видел, что этого хотят 90% граждан Украины", - сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, роспуск Рады - это "закономерный итог бездействия и антинародной политики, которую парламент проводил на протяжении последних пяти лет".
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Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского конституционным.
Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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