Бойко считает, что Раду "разогнал" не Зеленский, а жители Украины

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что Верховную раду "разогнал" не президент Украины Владимир Зеленский, а жители Украины.
На вопрос телеведущего о том, есть ли у Бойко ностальгия по пока еще действующему украинскому парламенту, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ответил отрицательно.
"Парламент разогнал не новый президент (Зеленский - Прим. ред.). Парламент разогнал украинский народ. Никакой бы суд не принял решение о роспуске парламента, если бы не видел, что этого хотят 90% граждан Украины", - сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, роспуск Рады - это "закономерный итог бездействия и антинародной политики, которую парламент проводил на протяжении последних пяти лет".
13 июля, 08:00Предвыборная кампания на Украине: 50 оттенков прежнего
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского конституционным.
Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.