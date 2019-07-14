Бойко считает, что Раду "разогнал" не Зеленский, а жители Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что Верховную раду "разогнал" не президент Украины Владимир Зеленский, а жители Украины.

На вопрос телеведущего о том, есть ли у Бойко ностальгия по пока еще действующему украинскому парламенту, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ответил отрицательно.

"Парламент разогнал не новый президент (Зеленский - Прим. ред.). Парламент разогнал украинский народ. Никакой бы суд не принял решение о роспуске парламента, если бы не видел, что этого хотят 90% граждан Украины", - сказал Бойко в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его мнению, роспуск Рады - это "закономерный итог бездействия и антинародной политики, которую парламент проводил на протяжении последних пяти лет".

Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского конституционным.