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РИА Новости

В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере

Вчера, 10:31
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, из них 14 - дети, остаются в больницах Одесской области после отравления в лагере, сообщила в воскресенье Госслужба по ЧС Украины.
В течение 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка, которые отдыхали в лагере "Медик-2", расположенном в Сергеевке Белгород-Днестровского района.
"В лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщила пресс-служба.
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