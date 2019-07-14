В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, из них 14 - дети, остаются в больницах Одесской области после отравления в лагере, сообщила в воскресенье Госслужба по ЧС Украины.

В течение 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка, которые отдыхали в лагере "Медик-2", расположенном в Сергеевке Белгород-Днестровского района.