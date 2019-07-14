Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Наш" . Он объяснил это наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — пояснил глава правительства.

Гройсман при этом назвал Россию "врагом". Он отметил, что о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами речи не идет.

Транспортное сообщение с Украиной

Авиационное сообщение между Россией и Украиной полностью прекратилось с 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, значительно уменьшилось число поездов, следующих через границу между странами.

До смены власти на Украине и ухудшения отношений с Россией между двумя государствами ходили десятки поездов, сейчас их число снизилось до нескольких пар. При этом поездов российского формирования среди них нет, кроме транзитного поезда Москва — Кишинев. Остальные принадлежат "Укрзализныце", а также железным дорогам Молдавии и Азербайджана, но и это количество постоянно сокращается.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно заявлял, что нужно полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В декабре прошлого года в украинский кабмин было внесено соответствующее предложение. По словам Омеляна, железнодорожное сообщение между двумя странами "прекращается само по себе".

При этом фирменный состав "Украина", рейс которого связывает Киев и Москву, в 2017 году принес почти шесть миллионов долларов, став самым прибыльным украинским поездом.