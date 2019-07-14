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РИА Новости

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

07:35
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрибытие поезда "Киев-Москва" на Киевский вокзал
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Наш". Он объяснил это наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом.
"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — пояснил глава правительства.
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Гройсман при этом назвал Россию "врагом". Он отметил, что о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами речи не идет.

Транспортное сообщение с Украиной

Авиационное сообщение между Россией и Украиной полностью прекратилось с 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, значительно уменьшилось число поездов, следующих через границу между странами.
До смены власти на Украине и ухудшения отношений с Россией между двумя государствами ходили десятки поездов, сейчас их число снизилось до нескольких пар. При этом поездов российского формирования среди них нет, кроме транзитного поезда Москва — Кишинев. Остальные принадлежат "Укрзализныце", а также железным дорогам Молдавии и Азербайджана, но и это количество постоянно сокращается.
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16 августа 2018, 22:38
Украина не планирует блокировать транзит российских грузов, заявил Омелян
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно заявлял, что нужно полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В декабре прошлого года в украинский кабмин было внесено соответствующее предложение. По словам Омеляна, железнодорожное сообщение между двумя странами "прекращается само по себе".
При этом фирменный состав "Украина", рейс которого связывает Киев и Москву, в 2017 году принес почти шесть миллионов долларов, став самым прибыльным украинским поездом.
В 2018 году власти России рассказали о проработке ответных мер в случае возможного прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Украиной. В Минтрансе выражали надежду на то, что до принятия таких мер дело не дойдет.
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Ситуация на УкраинеВладимир ОмелянВладимир ГройсманРоссияУкраинаВ мире
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