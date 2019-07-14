В Хабаровске полицейский насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после наезда полицейского за рулем автомобиля на пешеходов, в результате ДТП один человек погиб, двое находятся в больнице, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Сообщается, что в ночное время на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской полицейский в служебное время, управляя машиной, наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов скончался, двое других госпитализированы.

"Назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника, совершившего дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель быль трезв.