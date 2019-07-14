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РИА Новости

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

04:55
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота штабов кандидатов в президенты Украины
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
По его словам, на текущий момент главным препятствием для ареста Порошенко является нахождение у власти его кума, генпрокурора страны Юрия Луценко.
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"В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания", – заявил Портнов.
Он напомнил, что украинские правоохранительные органы сейчас ведут расследования по восьми уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко. При этом, по его словам, как минимум одно из них позволяет уже в августе посадить экс-президента в тюрьму.
Кроме того, Портнов также отметил, что в скором времени будут возбуждены дела против мэра Киева Виталия Кличко, который многократно превышал свои полномочия.
"Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко. Он подписывал договора аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов", — рассказал юрист.
Ранее Госбюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что, находясь на посту главы государства, Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.
Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
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Популярные комментарии
На вопрос Путина, " Хотите чтоб было как на Украине?" Отвечу , " Хочу!" Чтоб тот кто сейчас у власти и ворует завтра оказался на эшафоте. И его приближенные лишились всего. Чтобы за ними как за фиртышем гонялась полиция США. Да очень хочу!
14 июля, 07:31
laker112
27310264
Такое ощущение, что псевдо государство "Украина" строится по сценарию кинофильма " Свадьба в Малиновке"... Правда главные герои еще комичнее, по падлючее... Разница лишь в том, что на экране -это вымысел, а на Украине горькая правда!!!😡😡😡
14 июля, 06:06
Alex Ak.
7160006
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