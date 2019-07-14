Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
"Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно", — заключил Мураев.
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По словам политика, снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с российского региона и самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом к миру и реинтеграции территорий.