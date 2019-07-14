Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

"Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно", — заключил Мураев.