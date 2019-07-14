Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жители Украины переплачивали за газ, тепло и горячую воду из-за экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы "Нафтогаза" Андрея Кобелева, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne. Видеоролик со своим выступлением политик разместила в Жители Украины переплачивали за газ, тепло и горячую воду из-за экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы "Нафтогаза" Андрея Кобелева, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne. Видеоролик со своим выступлением политик разместила в Facebook

Тимошенко продемонстрировала решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Эти судебные решения, которые за два с половиной года признали тарифы завышенными и незаконными. Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня эти решения у меня в руках. Они говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали", — пояснила она.

Тимошенко добавила, что теперь первое, что следует сделать президенту Украины, — это наложить вето на постановление о повышении тарифов, однако она выразила сомнение, что Владимир Зеленский пойдет на такой шаг. Кроме того, по словам депутата, бизнес и простые граждане страны могут обратиться в суд и пересчитать тарифы.

"Суд сказал, что постановление, которое устанавливало завышенную цену на газ, с первого дня принятия недействительно. Это означает, что те цены, которые брали с людей, — недействительные. И теперь вопрос: кто выполнит это решение суда? Сейчас мы проходим тест, есть ли у нас вообще правовое государство. За эти художества несут ответственность Порошенко, Гройсман и Кобелев — это три человека, которые допустили это, которые за пять лет содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете, и я считаю, что за это необходимо привлечь к уголовной ответственности, но кто притянет?" — заключила Тимошенко.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.