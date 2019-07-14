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РИА Новости
Туризм

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

03:32
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Анталье. Архивное фото
Российские туристы в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Чаще всего туристы жалуются на замену авиарейсов. Особенно если турист выбирает утренний рейс, а ему меняют время вылета на вечер. Это категорически не нравится клиентам. Второе место среди наиболее частых претензий туристов занимает непредвиденная замена отеля", - рассказала собеседник агентства.
По словам эксперта, причины замены места временного проживания могут быть разными, это оговаривается в договоре, но люди всегда выражают недовольство по этому поводу, особенно если замена происходит по приезде на место отдыха, так как повлиять на ситуацию они уже не могут. "Когда замена происходит в лучшую сторону, то клиенты с этим мирятся, но предпочтительнее было бы обходиться вообще без манипуляций с отелями, а предоставлять людям те условия проживания и услуги, которые они выбрали и за которые заплатили", - уверена Осипова.
"Это две основные причины для реальных жалоб, но есть и много жалоб, которые покажутся смешными не только работникам турбизнеса, но и обычным людям. Например, одна дама выдвинула претензии турагенту за то, что рядом с отелем в одном европейском городе, где они жили с мужем, стояла женщина с "пониженной социальной ответственностью", и супруг обратил на нее больше внимания, чем хотелось бы туристке", - поделилась опытом представитель АТА.
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Она отметила, что жалобы на плохое питание чаще всего касаются турецких отелей категории эконом-класса. "Людей не устраивает скромное количество еды, а не ее качество, при том, что отель считается хорошим. В европейских отелях таких претензий почти не возникает, так как клиенты заранее знают, что там мало где действует система all inclusive, и не ждут кулинарных подвигов", - отметила Осипова.
Эксперт уточнила, что после отдыха в российских отелях туристы в основном жалуются на плохое обслуживание, но это касается далеко не всех отечественных гостиниц.
"Есть такие люди, которые в расчете на то, что они получат какую-то компенсацию, начинают выдвигать самые невероятные претензии, но самые серьезные и частые жалобы касаются на задержки, замену авиарейсов и замену отеля". – продолжила собеседник агентства и заверила, что агенты прилагают немало усилий, чтобы объяснить клиентам, что задержки чартерных авиарейсов, особенно в высокий сезон, не исключены, а замена отеля при необходимости возможна и предусмотрена в договоре.
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