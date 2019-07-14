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РИА Новости

Исследование показало, жители каких городов чаще всего покупают мороженое

03:30
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике. Архивное фото
Мороженое в вафельном стаканчике. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самое большое количество любителей мороженого в России на душу населения живет в Екатеринбурге, а меньше всего холодное лакомство любят в Казани, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, в Екатеринбурге мороженое покупают чаще всего среди российских городов — 70,9 штук на тысячу позиций в чеке. Специалисты сервиса проанализировали 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь 2019 года. В среднем по России на тысячу позиций в чеке приходилось 56 штук мороженого.
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На втором месте в рейтинге любителей мороженого оказался Ростов-на-Дону – там на тысячу позиций в чеке приходилось 66,9 штук мороженого, на третьем месте - Санкт-Петербург с 64 позициями. Москва в рейтинге частоты покупок мороженого заняла лишь шестое место с 51,7 позиций, последнее место в рейтинге из 10 городов заняла Казань с 20,8 позиций, пропустив вперед Омск, Новосибирск и Челябинск.
По данным сервиса, больше всего российские покупатели любят мороженое в вафельных стаканчиках: классический пломбир, шоколадное или крем-брюле. На втором по популярности месте — пломбир в брикетах, на третьем — разные варианты эскимо. В числе популярных сортов встречаются и экзотические виды мороженого: ванильное с пралине и орехами пекан, фисташковое, щербет из черной смородины, мороженое с вареным сгущенным молоком и кукурузными хлопьями.
Что касается производителей, россияне отдают предпочтение отечественным брендам: "Коровка из Кореновки", "Вологодский пломбир" — именно продукция этих двух производителей чаще всего встречается в топ-30. В числе популярных брендов также "Чистая линия", "Настоящий пломбир", "Филевское". Международных брендов в числе предпочтений покупателей оказалось всего два: "Баскин Робинс" и "Сникерс".
В исследовании аналитики учли мнения 10940 пользователей, которые оставили 24561 отзыв и поставили 34114 оценок на сайте сервиса.
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