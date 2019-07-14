Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

Почему у американцев на МКС есть специальный модуль Tranquility, в котором стоят бегущая дорожка T2 и силовой тренажер АRED, и они там спокойно тренируются? А у нас в модуле "Звезда" находятся тренажеры, каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол, а также проводятся научные эксперименты.