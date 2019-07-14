Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российским космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) необходим отдельный модуль для физических упражнений, места в имеющемся модуле "Звезда" для этих целей недостаточно, сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда". Космонавты могут выполнять физические упражнения на бегущей дорожке БД-2, велотренажере ВБ-3М, силовом нагружателе НС-1М и эспандерах.
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Почему у американцев на МКС есть специальный модуль Tranquility, в котором стоят бегущая дорожка T2 и силовой тренажер АRED, и они там спокойно тренируются? А у нас в модуле "Звезда" находятся тренажеры, каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол, а также проводятся научные эксперименты.
"Стол расположен неудобно, потому что постоянно упираешься в него. Представьте себя на месте космонавта: если вас что-то будет напрягать, то, конечно, будете опасаться бежать в полную силу", - добавила ученый.
По ее словам, многие летающие на МКС космонавты задаются вопросом, почему нельзя сделать свой отдельный модуль для физических упражнений.