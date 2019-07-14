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РИА Новости

Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР

02:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, задержка выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования, преступлениям и случаям дезертирства.
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"Одиннадцатого июля четверо военнослужащих 30-й ОМБр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц", — рассказал Филипоненко.
Помимо этого, офицер пресс-службы сообщил, что военные ВСУ усилили поиск нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

"По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, якобы причастных к пособничеству "сепаратистам" для последующего их обвинения в государственной измене", — рассказал Филипоненко.

По его словам, двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"военные ВСУ усилили поиск нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса."- называйте вещи своими именами: продолжается мародерство и грабежи мирного населения под прикрытием "нелояльности". Т.е. предлагается либо отдать всё самому, или признать себя нелояльным и быть ограбленным.
14 июля, 04:14
Андрей Е
3200101
ВСУ- это Вильные Станичные Убандиты? Так это в бандах норма, куш не поделили...😂😂😂
14 июля, 05:22
Alex Ak.
2200001
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