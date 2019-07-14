Российские почтальоны отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работники почтовой отрасли в России 14 июля отмечают профессиональный праздник - Работники почтовой отрасли в России 14 июля отмечают профессиональный праздник - День российской почты , с 1994 года это второе воскресенье июля.

Главный почтовый оператор страны - "Почта России" - один из крупнейших работодателей в стране и компания, на которой лежит важнейшая социальная функция. Долгое время почта находилась в плачевном состоянии: нехватка средств, убытки, изношенная инфраструктура, долгие сроки доставки, а зачастую - и утеря посылок.

Однако в последние годы компания активно модернизируется, вкладывая значительные средства в свое развитие - строительство сортировочных центров, обновление транспортного парка и почтовых отделений, цифровизация, а также повышение зарплат сотрудникам.

Все это, по задумке компании, повысит качество ее услуг и заметно сократит сроки доставки писем и посылок.

Задачи новой стратегии

В настоящее время завершается процесс акционирования "Почты России" - преобразования ее из ФГУП в акционерное общество. Параллельно компания работает над новой стратегией, подразумевающей увеличение выручки "Почты" к 2023 году на 80 миллиардов рублей - до уровня более 270 миллиардов рублей. Основным драйвером роста будут услуги для рынка электронной коммерции. За счет развития интернет-торговли компания планирует за пять лет в два раза повысить доходы посылочного бизнеса - с текущего 61 миллиарда рублей до 122 миллиардов рублей в 2023 году.

Новая стратегия предусматривает создание цифровой логистической экосистемы "Почты России", включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения. Для реализации этих планов почтовый оператор намерен построить 38 логистических центров по всей России, которые позволят сократить сроки доставки посылок до 1-3 дней на большей части территории страны, рассказывал РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов.

Несмотря на то, что акционирование пока не завершилось, а стратегия не утверждена, преобразования в "Почте России" уже идут – это логистика, работа по реновации сети и повышению эффективности почтовых отделений, внедрение цифровых технологий.

Зарплаты

Одним из важнейших элементов преобразований является повышение заработной платы сотрудникам и доведение ее до рыночного уровня.

В 2019 году "Почта России" запустила специальную программу, в рамках которой повысит зарплаты 210 тысячам сотрудников основного производства на 20%, доведя их за полтора года до рыночного уровня. Суммарно "Почта" намерена направить на эти цели в 2019-2020 годах 11,5 миллиарда рублей. Повышение коснется операторов почтовой связи, почтальонов, начальников отделений и их заместителей, а также водителей - тех сотрудников, которые получают зарплату ниже среднерыночной по сопоставимым профессиям (соцработники, сотрудники магазина у дома).

Недавно гендиректор "Почты" говорил, что в дальнейшем повышение заработных плат будет продолжаться в зависимости от того, какая экономическая эффективность будет достигнута у предприятия.

Глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что в новой стратегии "Почты России" планируется предусмотреть повышение зарплат сотрудникам предприятия к 2023-2024 годам минимум в полтора раза - почти до 35 тысяч рублей.

Цифровизация

Новая стратегия "Почты России" особое внимание уделяет повышению эффективности бизнеса за счет цифровизации. В ближайшие пять лет "Почта" планирует направить на цифровую трансформацию более 40 миллиардов рублей, из которых около 15 миллиардов рублей будет вложено в укрепление цифровой инфраструктуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Порядка 10 миллиардов рублей компания вложит в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных и в тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Еще порядка 10-15 миллиардов рублей будет инвестировано в цифровизацию продуктов и услуг. "В результате мы должны удвоить показатели рентабельности компании по EBITDA с сегодняшних 7% до примерно 14% к 2023 году", - сказали в компании.

Для проведения цифровой трансформации компанией была создана специальная дочерняя структура – "Почтовые технологии", которая занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий. "Наши сайт, мобильное приложение, ИТ-сервисы для госорганов, платформы интеграции с магазинами электронной коммерции и масса внутренних систем теперь разрабатываются в "Почтатехе", - отметили в компании.

Одна из самых востребованных почтовых услуг – простая электронная подпись – была разработана специалистами этой компании. Ее внедрение позволило отказаться от использования бумажных бланков и сократить время получения посылок клиентами в пять раз – на это стало уходить меньше минуты.

В перспективе, как рассказали в "Почте", для компании, в первую очередь, представляет интерес работа с большими данными, принятие решений на основе массива различных данных. Также компания работает над созданием роботизированных логистических центров и отделений. Кроме того, "Почта" рассматривает возможность использования технологии блокчейн в своих логистических решениях - в трекинге трансграничных посылок и отправлений, а также при оплате почтовых отправлений.

Логистика

"Почта России" также ведет активную работу по обновлению логистической инфраструктуры. В 2019 году компания запустила в промышленную эксплуатацию логистический центр "Внуково-2", его вывод на полную мощность позволит сократить сроки пересылки почтовых отправлений для жителей Московского региона. Аналогичные центры появятся по всей территории страны. "Для дальнейшего развития и ускорения доставки мы с банком ВТБ подписали соглашение о строительстве 38 логистических центров, расположенных по всей стране", - напомнили в компании.

Появление таких центров должно сократить сроки доставки, рассчитывают в "Почте". "Ключевой показатель, на который мы ориентируемся - доставка товаров за 1-2 дня для 80% населения страны. Важный и амбициозный показатель для нас - доставка посылок гражданам страны за 72 часа", - отметили в компании.

Также компания планирует модернизировать и отремонтировать 10 тысяч отделений почтовой связи в крупных городах (с населением от 20 тысяч человек).

Кроме того, "Почта России" продолжает обновлять транспортный парк. В 2018 году было закуплено 107 новых почтовых вагонов, которые курсируют как в составе пассажирских поездов, так и в составе почтового поезда на маршруте Москва-Владивосток. "Работу по обновлению транспорта мы продолжим и в 2019 году: закупим еще 70 вагонов и 2048 единиц автотранспорта", - рассказали в компании.

Там напомнили, что у "Почты" есть два собственных самолета – в 2018 году они совершили более 460 рейсов, перевезли из Китая в Россию 4 миллиона килограмм посылок.

Для сокращения сроков доставки "Почта" реализует и ряд других мер. Например, в апреле "Почта России" зарегистрировала "дочку" в Китае, посылки с товарами из которого составляют основную долю в РФ. Подгузов говорил РИА Новости, что, открыв "дочку" в КНР, компания рассчитывает выйти на рынок экспресс-доставки, сократив существенно сроки пересылки товаров из Китая в Россию - сначала до одной недели, а потом до трех дней. Также компания планирует задействовать китайскую "дочку" для организации экспорта российских товаров, а также транзита товаров между Китаем и Европой через территорию РФ.