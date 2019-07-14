Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

"У нас остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна… Происходила дикая ситуация: с криками о том, что "Россия агрессор", с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда долларов", - сказал Бойко в эфире телеканала " 112.Украина ".

Он подчеркнул, что в результате на Украине образовалось отрицательное сальдо в три миллиарда долларов и этот дисбаланс необходимо уравновесить с помощью налаживания торговли на российском рынке.

"Потому что когда мы валюту отдаем в другую страну – падает национальная валюта у нас, правительство бежит в МВФ и кричит "дайте нам денег, у нас падает национальная валюта". У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс, продавать столько же, сколько покупать. Это очень серьезная проблема для нашей страны", - подытожил Бойко.

По данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,31 миллиарда долларов. Российский экспорт на Украину увеличился на 25,6% - до 7,806 миллиарда долларов, импорт из Украины — на 15,6%, до 4,504 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года - 2,2%.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.