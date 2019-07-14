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РИА Новости

Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией

00:56
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЛидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Архивное фото
Лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
"У нас остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна… Происходила дикая ситуация: с криками о том, что "Россия агрессор", с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда долларов", - сказал Бойко в эфире телеканала "112.Украина".
Он подчеркнул, что в результате на Украине образовалось отрицательное сальдо в три миллиарда долларов и этот дисбаланс необходимо уравновесить с помощью налаживания торговли на российском рынке.
"Потому что когда мы валюту отдаем в другую страну – падает национальная валюта у нас, правительство бежит в МВФ и кричит "дайте нам денег, у нас падает национальная валюта". У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс, продавать столько же, сколько покупать. Это очень серьезная проблема для нашей страны", - подытожил Бойко.
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По данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,31 миллиарда долларов. Российский экспорт на Украину увеличился на 25,6% - до 7,806 миллиарда долларов, импорт из Украины — на 15,6%, до 4,504 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года - 2,2%.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.
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Обсудить 14
Ситуация на УкраинеЮрий БойкоРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Бойко демагог и популист если бы он рулил Украиной то делал бы тоже самое что Порошенко и сейчас Зеленский...
14 июля, 01:40
Ловец Троллей
23000011
Киев во всем виноват!))) Не зря канал 112.Украина" обстреляли из гранатомета! Судя по всему, там постоянно выступают разные проходимцы! Может надо и с нашего правительства Медведева спросить, как это получилось что две братские страны так рассорились! Уже даже украинцы нас агрессорами называют!
14 июля, 04:39
российский военный
4000022
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