Эксперты назвали плюсы и минусы бронирования квартир вместо отелей

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Туристы - пользователи сервиса, отправляющиеся на отдых, примерно в 60% случаев бронируют отели, в 20% - квартиры, остальные 20% приходятся на другие средства размещения, сообщает Tvil.ru.

Согласно статистике сервиса, больше всего бронируют квартиры компании (26,4%) и семьи (33,4%), а отели - женщины с детьми (20,7%) и пары (17,1%).

Среди самых частных проблем, которые возникают при бронировании квартир для отдыха, эксперты называют сложность в верификации владельцев, так как о них нет информации в открытых источниках. Гости могут столкнуться и с тем, что фото объекта не соответствует действительности, а в помещениях - несвежий ремонт и неприятные запахи.

Кроме того, возможны сложности с заселением, особенно, если турист заезжает после 21:00. Также в квартирах, как правило, нет охраны, да и ежедневную уборку владельцы вряд ли станут обеспечивать.

Правда, и туристы приносят хозяевам проблемы. Наиболее распространенная: бронировали вдвоем, а заселились вшестером.