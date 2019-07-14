Укусить "Большое яблоко". Новые места, железная классика и стиль Нью-Йорка

В крупнейшем и одном из самых посещаемых городов США, Нью-Йорке, на 8,5 миллиона жителей приходится примерно 12 миллионов гостей. Но "яблоку негде упасть" — это не про него, туристических мест здесь предостаточно. Тем более что Нью-Йорк и сам — "Большое яблоко". Есть несколько версий, почему город так называют. Первая связана со скачками: еще в начале прошлого века жокеи говорили, что лошади любят яблоки, а скачки в Нью-Йорке — это "большое яблоко". Вторая — музыкальная. У джазменов была поговорка: "На древе успеха много яблок, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, то тебе досталось большое". Экскурсоводы же часто вспоминают первых переселенцев, которые посадили здесь яблоню. Посетив Нью-Йорк, можно услышать и другие, куда менее вероятные версии, а также оказаться на "Углу Большого яблока" и пойти оттуда на знаменитый Бродвей. Кстати, это самая длинная улица в Нью-Йорке — 50 километров.