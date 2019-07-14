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РИА Новости
Туризм

Укусить "Большое яблоко". Новые места, железная классика и стиль Нью-Йорка

08:00
614
В крупнейшем и одном из самых посещаемых городов США, Нью-Йорке, на 8,5 миллиона жителей приходится примерно 12 миллионов гостей. Но "яблоку негде упасть" — это не про него, туристических мест здесь предостаточно. Тем более что Нью-Йорк и сам — "Большое яблоко". Есть несколько версий, почему город так называют. Первая связана со скачками: еще в начале прошлого века жокеи говорили, что лошади любят яблоки, а скачки в Нью-Йорке — это "большое яблоко". Вторая — музыкальная. У джазменов была поговорка: "На древе успеха много яблок, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, то тебе досталось большое". Экскурсоводы же часто вспоминают первых переселенцев, которые посадили здесь яблоню. Посетив Нью-Йорк, можно услышать и другие, куда менее вероятные версии, а также оказаться на "Углу Большого яблока" и пойти оттуда на знаменитый Бродвей. Кстати, это самая длинная улица в Нью-Йорке — 50 километров.
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Обязательное место для посещения в Нью-Йорке — World Trade Centre (Всемирный торговый центр). На месте башен-близнецов, разрушенных в результате террористической атаки, сейчас находятся Национальный мемориал и музей 11 сентября, открытые в 2014 году. Тогда же построили центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра — самое высокое в Западном полушарии и самое высокое офисное здание в мире.

Здание World Trade Centre (Всемирный торговый центр) в Нью-Йорке
1 из 17

Обязательное место для посещения в Нью-Йорке — World Trade Centre (Всемирный торговый центр). На месте башен-близнецов, разрушенных в результате террористической атаки, сейчас находятся Национальный мемориал и музей 11 сентября, открытые в 2014 году. Тогда же построили центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра — самое высокое в Западном полушарии и самое высокое офисное здание в мире.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Туристы любят гулять у Национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке.

Прохожие у Национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке
2 из 17

Туристы любят гулять у Национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Футуристический Oculus возле World Trade Centre, открытый в 2016 году, — это одновременно вход на станцию метро и небольшой торговый центр. На строительство потратили четыре миллиарда долларов. Здание выглядит очень эффектно снаружи и, как рассказывают туристы, просто потрясающе внутри — благодаря виду на соседние небоскребы сквозь потолок с ребрами. По задумке архитектора Сантьяго Калатравы здание должно напоминать взлетающую птицу. 

Футуристическая форма Oculus станции метро World Trade Centre (Всемирный торговый центр) в Нью-Йорке
3 из 17

Футуристический Oculus возле World Trade Centre, открытый в 2016 году, — это одновременно вход на станцию метро и небольшой торговый центр. На строительство потратили четыре миллиарда долларов. Здание выглядит очень эффектно снаружи и, как рассказывают туристы, просто потрясающе внутри — благодаря виду на соседние небоскребы сквозь потолок с ребрами. По задумке архитектора Сантьяго Калатравы здание должно напоминать взлетающую птицу. 

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Прохожий у World Trade Centre в Нью-Йорке.

Прохожий у здания World Trade Centre (Всемирный торговый центр) в Нью-Йорке
4 из 17

Прохожий у World Trade Centre в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Триумфальная арка Вашингтона в Вашингтон-Сквер выбивается из общей архитектуры Нью-Йорка, зато напоминает о Европе. Установлена в честь 100-летия инаугурации самого почитаемого президента США — Джорджа Вашингтона. Сначала здесь был гипсовый памятник, потом его повторили в мраморе. Вашингтон-сквер считается одним из самых красивых мест в Нью-Йорке.

Триумфальная арка Вашингтона в Вашингтон-Сквер-парке
5 из 17

Триумфальная арка Вашингтона в Вашингтон-Сквер выбивается из общей архитектуры Нью-Йорка, зато напоминает о Европе. Установлена в честь 100-летия инаугурации самого почитаемого президента США — Джорджа Вашингтона. Сначала здесь был гипсовый памятник, потом его повторили в мраморе. Вашингтон-сквер считается одним из самых красивых мест в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Эпицентр деловой жизни города — Нью-Йоркская фондовая биржа на Уолл-Стрит. Именно здесь определяют индекс Доу — Джонса.

Нью-Йоркская фондовая биржа расположенная на Уолл-Стрит
6 из 17

Эпицентр деловой жизни города — Нью-Йоркская фондовая биржа на Уолл-Стрит. Именно здесь определяют индекс Доу — Джонса.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Одна из визитных карточек города — Бруклинский мост, где всегда много туристов. Говорят, тот, кто здесь не гулял, в Нью-Йорке не бывал. О том, чтобы соединить Бруклин и Манхэттен, задумывались еще в 1800 году, к строительству моста приступили спустя 70 лет. В 2006 году, когда сооружение ремонтировали, обнаружили в нем секретное бомбоубежище времен холодной войны.

Прохожие на Бруклинском мосту в Нью-Йорке
7 из 17

Одна из визитных карточек города — Бруклинский мост, где всегда много туристов. Говорят, тот, кто здесь не гулял, в Нью-Йорке не бывал. О том, чтобы соединить Бруклин и Манхэттен, задумывались еще в 1800 году, к строительству моста приступили спустя 70 лет. В 2006 году, когда сооружение ремонтировали, обнаружили в нем секретное бомбоубежище времен холодной войны.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

"Дорожка шириной полтора метра и нескончаемый поток туристов", — так описывают прогулки по мосту гости города. Тем не менее почти всем удается сделать отличные кадры, например с символом Нью-Йорка — статуей Свободы. Кстати, в отзывах рекомендуют: самое правильное время для фото — утро или вечер.

Вид на Стасую Свободы сквозь Бруклинский мост в Нью-Йорке
8 из 17

"Дорожка шириной полтора метра и нескончаемый поток туристов", — так описывают прогулки по мосту гости города. Тем не менее почти всем удается сделать отличные кадры, например с символом Нью-Йорка — статуей Свободы. Кстати, в отзывах рекомендуют: самое правильное время для фото — утро или вечер.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Еще одна возможность полюбоваться панорамами Нью-Йорка и Бруклинского моста — водная прогулка. Цена — от 30 долларов.

Нью-Йорк
9 из 17

Еще одна возможность полюбоваться панорамами Нью-Йорка и Бруклинского моста — водная прогулка. Цена — от 30 долларов.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Во время водной прогулки туристы фотографируют Нью-Йорк, а также сами позируют, в том числе и в виде знаменитой статуи.

Девушка в шляпе Статуи Свободы на фоне Нью-Йорка
10 из 17

Во время водной прогулки туристы фотографируют Нью-Йорк, а также сами позируют, в том числе и в виде знаменитой статуи.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Башня Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс — одна из новейших достопримечательностей Нью-Йорка и очередное "инстаграмное" место на карте города. Уникальное здание, построенное по проекту архитектора Томаса Хизервика, открылось в марте этого года. Осилит подъем на вершину башни не каждый: это две с половиной тысячи ступеней.

Общественное пространство Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс
11 из 17

Башня Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс — одна из новейших достопримечательностей Нью-Йорка и очередное "инстаграмное" место на карте города. Уникальное здание, построенное по проекту архитектора Томаса Хизервика, открылось в марте этого года. Осилит подъем на вершину башни не каждый: это две с половиной тысячи ступеней.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Метро в Нью-Йорке — особый мир. Хотя в США очень трепетно относятся к личному пространству, пассажиры местной подземки ведут себя весьма раскованно: громко говорят по телефону или общаются между собой. Зато метро доставит вас в любую точку города меньше чем за три доллара.

Пассажиры в нью-йоркском метро
12 из 17

Метро в Нью-Йорке — особый мир. Хотя в США очень трепетно относятся к личному пространству, пассажиры местной подземки ведут себя весьма раскованно: громко говорят по телефону или общаются между собой. Зато метро доставит вас в любую точку города меньше чем за три доллара.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Автомобилей в Нью-Йорке тоже хватает. Попадаются и настоящие красавцы. Например, "Линкольн" в районе Бей-Паркуэй в Бруклине.

Машина Линкольн в районе Бей-Паркуэй в Бруклине
13 из 17

Автомобилей в Нью-Йорке тоже хватает. Попадаются и настоящие красавцы. Например, "Линкольн" в районе Бей-Паркуэй в Бруклине.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Желтые такси — еще одна визитная карточка Нью-Йорка — появились на улицах города в 1907 году. Правда, тогда они были красными и зелеными. Перекрасили в желтое в 1970-х годах.

На одной из улиц Нью-Йорка
14 из 17

Желтые такси — еще одна визитная карточка Нью-Йорка — появились на улицах города в 1907 году. Правда, тогда они были красными и зелеными. Перекрасили в желтое в 1970-х годах.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Суперсовременный мегаполис, Нью-Йорк способен удивить и зелеными зонами. Например, Бэттери-парк считается одним из самых тихих и чистых уголков Манхэттена. Здесь можно остаться один на один с природой, хотя парк посещают примерно шесть миллионов гостей в год.

Женщина обедает на набережной возле Бэттире-парк в Нью-Йорке
15 из 17

Суперсовременный мегаполис, Нью-Йорк способен удивить и зелеными зонами. Например, Бэттери-парк считается одним из самых тихих и чистых уголков Манхэттена. Здесь можно остаться один на один с природой, хотя парк посещают примерно шесть миллионов гостей в год.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

В "Барклайс-центре", домашней арене баскетбольной команды "Бруклин Нетс" и хоккейной "Нью-Йорк Айлендерс", выступали такие звезды, как Пол Маккартни и Мадонна.

Спортивная арена Барклайс-центр, расположенная в Бруклине
16 из 17

В "Барклайс-центре", домашней арене баскетбольной команды "Бруклин Нетс" и хоккейной "Нью-Йорк Айлендерс", выступали такие звезды, как Пол Маккартни и Мадонна.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

"В хит-параде моих любимых городов на втором месте после Москвы — Нью-Йорк. Каждые полгода мне просто необходимо туда поехать, чтобы подпитаться его энергетикой, — говорит телеведущий, шоумен и режиссер Тимур Соловьев. — Я был во многих городах США, но Нью-Йорк среди них выглядит каким-то совсем неамериканским. Может, потому, что там много европейцев, азиатов, немало русских. Люди в этом городе непохожи на обычных американцев: они очень красивые и стильно одетые".

Нью-Йорк
17 из 17

"В хит-параде моих любимых городов на втором месте после Москвы — Нью-Йорк. Каждые полгода мне просто необходимо туда поехать, чтобы подпитаться его энергетикой, — говорит телеведущий, шоумен и режиссер Тимур Соловьев. — Я был во многих городах США, но Нью-Йорк среди них выглядит каким-то совсем неамериканским. Может, потому, что там много европейцев, азиатов, немало русских. Люди в этом городе непохожи на обычных американцев: они очень красивые и стильно одетые".

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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