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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР

Вчера, 23:56
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко
Лидер парламентской фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет делать все возможное для того, чтобы состоялись прямые переговоры между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил лидер партии Юрий Бойко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
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"Через какое-то время ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) придется ответить людям на вопрос, зачем собственно его и избирали, как он собирается завершать войну. Потому что одно дело громкие заявления, а другое – кропотливая, но крайне нужная для общества работа по поиску компромиссов. С нашей стороны, мы будем делать все, чтобы эти переговоры состоялись. Дело за властью. Уже больше половины людей выступают за прямые переговоры с непризнанными республиками", - сказал Бойко в эфире телеканала "112. Украина".
Он подчеркнул, что чем ближе люди живут к линии соприкосновения, тем более остро для них стоит вопрос урегулирования конфликта.
"Возвращение людей на Украину будет базироваться на том, что мы вернем их к нормальной жизни, где нет комендантского часа, обстрелов и каких-то трагедий… Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее вступить в прямые переговоры, остановить стрельбу и вернуть пленных", - резюмировал Бойко.
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