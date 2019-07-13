"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет делать все возможное для того, чтобы состоялись прямые переговоры между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил лидер партии Юрий Бойко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Через какое-то время ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) придется ответить людям на вопрос, зачем собственно его и избирали, как он собирается завершать войну. Потому что одно дело громкие заявления, а другое – кропотливая, но крайне нужная для общества работа по поиску компромиссов. С нашей стороны, мы будем делать все, чтобы эти переговоры состоялись. Дело за властью. Уже больше половины людей выступают за прямые переговоры с непризнанными республиками", - сказал Бойко в эфире телеканала " 112. Украина ".

Он подчеркнул, что чем ближе люди живут к линии соприкосновения, тем более остро для них стоит вопрос урегулирования конфликта.