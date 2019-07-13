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РИА Новости

Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что на Украине "драматическая ситуация" с отношением к журналистам, он считает, что их пытаются запугать, чтобы они не говорили правду.
В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. СБ Украины заявила, что проводит расследование.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
Вчера, 11:56
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
"А что касается журналистов – вообще ситуация драматическая. Потому что такие попытки (предпринимаются с целью – ред.) запугать журналистов, чтобы они не говорили правду, чтобы они не имели собственного мнения: вот будете говорить плохо с точки зрения радикалов, националистов – с вами будет то же самое. Роль государства это все пресекать. Так не может жить общество, ведь общество, в котором нет свободы слова – обречено", - сказал Бойко в эфире телеканала "112.Украина".
Он подчеркнул, что на первом же заседании новой Верховной рады будет создана следственная комиссия по случаям терактов в отношении телеканалов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
Вчера, 12:43
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
010113
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Ситуация на Украине112 УкраинаЮрий БойкоУкраинаВ мире
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