Украинские националисты устроили акцию протеста у здания СБУ

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), сообщает телеканал Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), сообщает телеканал Громадське ТВ (Общественное ТВ).

"Протестующие жгут файеры, выступая против показа на телеканале "112 Украина" фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Открывая Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция должна была состояться под стенами телеканала "112 Украина", но организаторы перенесли ее к СБУ из-за обстрела здания телеканала из гранатомета.

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале показа фильма Стоуна. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимир Путина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.