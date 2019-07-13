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РИА Новости

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил контрольный пункт "Чонгар". Отмечается, что этот визит стал первым для президента Украины на границу с Крымом после возвращение полуострова в состав России.
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Зеленский осмотрел инфраструктуру контрольного пункта и условия пересечения границы гражданами. Украинский президент также поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проводившегося после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Популярные комментарии
Теперь украм от власти придется, как японцам, смотреть в бинокль на Крым
13 июля, 20:59
jjuws-w
47190004
посмотрел в сторону Крыма, грустно вздохнул и "поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года" ))
13 июля, 20:50
Andrey Cos
31370001
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