Во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил контрольный пункт "Чонгар". Отмечается, что этот визит стал первым для президента Украины на границу с Крымом после возвращение полуострова в состав России.

В Крыму напомнили Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

В Крыму напомнили Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проводившегося после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.