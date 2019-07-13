Слуцкий рассказал о контактах российских парламентариев с коллегами из США

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские парламентарии поддерживают контакты с некоторыми американскими сенаторами и конгрессменами, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу Российские парламентарии поддерживают контакты с некоторыми американскими сенаторами и конгрессменами, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу RT , не озвучив имена американских коллег.

Депутат заявил, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы в мире, которые не имеют права находиться друг с другом в столь деструктивных отношениях.

"Мы обязаны наши отношения как-то вывести в конструктив, и думаю, что..., может быть, задействуем и потенциал парламентской дипломатии между нашими странами. Хотя мы, конечно, в контакте с рядом конгрессменов и сенаторов. Но я даже их имен не буду называть в эфире, чтобы их не подставить", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.