Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T20:25Z
https://ria.ru/20190713/1556494762.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:108:3052:1824_1036x0_80_0_0_500097bdbdd481506f732bfd0a57c420.jpg
РИА Новости

Слуцкий рассказал о контактах российских парламентариев с коллегами из США

Вчера, 20:25
659
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские парламентарии поддерживают контакты с некоторыми американскими сенаторами и конгрессменами, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу RT, не озвучив имена американских коллег.
Депутат заявил, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы в мире, которые не имеют права находиться друг с другом в столь деструктивных отношениях.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
4 июня, 20:39
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
"Мы обязаны наши отношения как-то вывести в конструктив, и думаю, что..., может быть, задействуем и потенциал парламентской дипломатии между нашими странами. Хотя мы, конечно, в контакте с рядом конгрессменов и сенаторов. Но я даже их имен не буду называть в эфире, чтобы их не подставить", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Вид на Московский Кремль
Вчера, 15:51
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
1310038
Обсудить 0
Леонид СлуцкийRTГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон объявил о создании космического командования
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Украинские националисты устроили акцию протеста у здания СБУ
Лента
новостей
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала "112 Украина"
Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию
Алексей Чалый
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
Германский космический центр пожелал успехов "Спектру-РГ"
На берега Луизианы обрушился ураган Барри
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния