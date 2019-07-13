В ОБСЕ осудили обстрел телеканала "112 Украина"

Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

ВЕНА, 13 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в субботу осудил обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в Киеве и призвал украинские власти к тщательному расследованию.

В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. СБ Украины заявила, что проводит расследование.

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не пострадал, но такое насилие и угрозы в отношении СМИ нельзя допускать. Это неприемлемый акт запугивания, который мог привести к серьёзным последствиям", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.