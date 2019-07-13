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РИА Новости

Германский космический центр пожелал успехов "Спектру-РГ"

Вчера, 20:05
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© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИРакета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Германский центр авиации и космонавтики (DLR) поблагодарил "Роскосмос" за успешный запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" и пожелал удачи в продолжении миссии, следует из сообщения, опубликованного в Twitter DLR.
Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03. На "Спектре-РГ" установлен немецкий телескоп eROSITA.
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата Спектр-РГ. Архивное фото
22 июня, 00:38
Источник рассказал, что вызвало проблему с телескопом "Спектр-РГ"
"eROSITA успешно отделился от разгонного блока – все системы работают. Желаем успехов, и спасибо "Роскосмосу", - говорится в сообщении.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Предшественник "Спектра-РГ" - астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") - был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.
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