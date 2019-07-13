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РИА Новости

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Глава правительства объяснил это наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом.
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"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — отметил он в эфире телеканала "Наш".
При этом он назвал Россию "врагом" и добавил, что о возобновлении авиасообщения между странами речь не идет.

Железнодорожное сообщение с Украиной

С 2015 года по инициативе Киева полностью прекратилось авиасообщение между Россией и Украиной. Также значительно сократилось количество поездов, курсирующих между странами. В то же время в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал фирменный состав "Украина" (Киев — Москва), принесший почти шесть миллионов долларов.
Железнодорожный тупик
6 августа 2018, 18:11Акценты - Радио Sputnik
В Россию – на черте верхом. В Киеве осваивают новые транспортные технологииЕсли что-то еще и осталось общего между Киевом и Москвой, то это нужно срочно запретить – такой позиции придерживаются украинские власти. Теперь планируют закрыть железнодорожное сообщение. Кто останется в убытке?
Однако министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян многократно заявлял о необходимости полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В декабре в украинское правительство внесли соответствующее предложение. По словам Омеляна, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной "прекращается само по себе".
В прошлом году российские власти рассказали о проработке ответных мер в случае возможного прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Украиной. При этом в Минтрансе выразили надежду на то, что до принятия таких мер дело не дойдет.
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Ситуация на УкраинеВладимир ОмелянВладимир ГройсманРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хватит вывозить сало из России.
13 июля, 20:11
Броня Гомогенная
36671001
Для такой великой страны как Украина и вдруг невозможно?
13 июля, 20:11
Петя Алкаш
15722000
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