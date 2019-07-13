Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Глава правительства объяснил это наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — отметил он в эфире телеканала "Наш".

При этом он назвал Россию "врагом" и добавил, что о возобновлении авиасообщения между странами речь не идет.

Железнодорожное сообщение с Украиной

С 2015 года по инициативе Киева полностью прекратилось авиасообщение между Россией и Украиной. Также значительно сократилось количество поездов, курсирующих между странами. В то же время в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал фирменный состав "Украина" (Киев — Москва), принесший почти шесть миллионов долларов.

Однако министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян многократно заявлял о необходимости полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В декабре в украинское правительство внесли соответствующее предложение. По словам Омеляна, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной "прекращается само по себе".