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РИА Новости

"Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти на НПЗ

Вчера, 19:56
1725
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"
Объект компании "Укртранснафта". Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.
Ранее пресс-служба Одесского порта сообщила, что первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в порту. Танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти. По данным пресс-службы порта, сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг".
Объект компании Укртранснафта
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"После подтверждения соответствия показателей сырья, "Укртранснафта" начала прием нефти для дальнейшего ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в сообщения пресс-службы на странице в Facebook.
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. С 1994 года стал основным центром общества ПАО "Укртатнафта".
Танкер
10 июля, 08:00
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
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Ситуация на УкраинеКременчугский нефтеперерабатывающий заводУкртранснафтаСШАУкраинаЭкономика
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