"Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти на НПЗ

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.

Ранее пресс-служба Одесского порта сообщила, что первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в порту. Танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти. По данным пресс-службы порта, сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг".

"После подтверждения соответствия показателей сырья, "Укртранснафта" начала прием нефти для дальнейшего ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в сообщения пресс-службы на странице в Facebook.