Умер поэт Виктор Соснора

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет скончался поэт-шестидесятник Виктор Соснора. Об этом со ссылкой на его ученика Вадима Лурье сообщает RT.
Отмечается, что состояние Сосноры ухудшилось в пятницу. Его доставили в Мариинскую больницу и сделали несколько операций, однако на следующий день он умер в реанимации.
Первый сборник стихов Виктора Сосноры "Январский ливень" опубликовали в 1962 году. Он был членом Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреатом множества литературных премий.