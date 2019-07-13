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РИА Новости

ГД не поддержала использование образов людей и животных в рекламе алкоголя

Вчера, 17:06
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуме считают, что законодательная инициатива по использованию в рекламе алкоголя образов людей и животных, зарегистрированных в качестве товарных знаков, вызовет споры и следует запрещать любую рекламу алкоголя и сигарет.
Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, был внесен в Госдуму в пятницу членом Совета Федерации Сергеем Калашниковым.
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"Я думаю, что противников будет больше, чем тех, кто поддержит. На мой взгляд, это всегда очень резонансная история", - сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
В свою очередь зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов отметил, что не будет поддерживать проект сенатора.
"Моя позиция как депутата от ЛДПР - вообще любая реклама алкоголя , сигарет и производных из них должна быть тотально запрещена. И с животными, без животных вообще в принципе запрещена, полностью, любая", - сказал агентству Свинцов.
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