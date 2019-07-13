ГД не поддержала использование образов людей и животных в рекламе алкоголя

"Я думаю, что противников будет больше, чем тех, кто поддержит. На мой взгляд, это всегда очень резонансная история", - сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.