Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.

"Хотел бы поздравить вас с новым председателем ОГА и подписать указ", - приводит агентство " Укринформ " слова Зеленского во время представления Гусева, которое состоялось во время визита президента в Херсонскую область в сервисном центре КПП "Чонгар".

Новый председатель областной госадминистрации поблагодарил за доверие, пообещал менять систему и подчеркнул, что главы районных администраций будут избираться по программе LIFT.

Также сообщается, что после представления нового главы области при участии Зеленского началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства КПП "Чонгар" и "Каланчак" на границе с Крымом.

По данным пресс-службы Зеленского, украинский президент поручил новому главе областной администрации до конца года полностью обустроить пропускной пункт на границе с Крымом. "Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В мае окружение Зеленского запустило проект "социальный лифт", направленный на объединение квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение позитивных изменений в стране, ее социально-экономическое и культурное развитие.