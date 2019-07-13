Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T16:43Z
https://ria.ru/20190713/1556491015.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155610/89/1556108980_344:0:3000:1494_1036x0_80_0_0_cadda3e9dbf549cabb6dd588f450e439.jpg
РИА Новости

Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации

Вчера, 16:43
1175
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
"Хотел бы поздравить вас с новым председателем ОГА и подписать указ", - приводит агентство "Укринформ" слова Зеленского во время представления Гусева, которое состоялось во время визита президента в Херсонскую область в сервисном центре КПП "Чонгар".
Зрители трансляции церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
4 июля, 17:29
Опрос показал, каким политикам жители Украины доверяют больше других
Новый председатель областной госадминистрации поблагодарил за доверие, пообещал менять систему и подчеркнул, что главы районных администраций будут избираться по программе LIFT.
Также сообщается, что после представления нового главы области при участии Зеленского началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства КПП "Чонгар" и "Каланчак" на границе с Крымом.
По данным пресс-службы Зеленского, украинский президент поручил новому главе областной администрации до конца года полностью обустроить пропускной пункт на границе с Крымом. "Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 июля, 15:49
Зеленский назначил губернатором Закарпатья владельца сети кондитерских
В мае окружение Зеленского запустило проект "социальный лифт", направленный на объединение квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение позитивных изменений в стране, ее социально-экономическое и культурное развитие.
Ранее Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах. Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в выборах в Раду.
461000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийХерсонская областьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Лента
новостей
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Здание Дома правительства РФ
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния