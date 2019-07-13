Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что власти Украины хотят "заткнуть рот" телеканалу "112. Украина", здание которого накануне обстреляли из гранатомета.

В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. Служба безопасности Украины заявила, что проводит расследование.

"Сейчас они (власти Украины – ред.) пытаются всеми силами заткнуть нам рот. Почему говорю "нам", потому что в данном случае это единственный, наверное, телеканал, который готов отражать действительность в нашей стране, говорить правду. Эта правда сегодня не нужна им, во всяком случае она не нужна действующему президенту, потому что он находится в предвыборной кампании, ему нужно сохранять высокие рейтинги своей партии "Слуга народа", - сказал Кива в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что телеканалу нужно обращаться в европейские организации, привлекать внимание общественности к этой проблеме.

"Мы же как говорим, что хотим построить европейскую страну, мы хотим европейской демократии, и это тогда, когда в центре Европы расстреливаются телеканалы из гранатометов и, мало того, разгуливают преступники, угрожают журналистам", - добавил кандидат в депутаты.