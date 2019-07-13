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РИА Новости

Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"

Вчера, 16:17
1202
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что власти Украины хотят "заткнуть рот" телеканалу "112. Украина", здание которого накануне обстреляли из гранатомета.
В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. Служба безопасности Украины заявила, что проводит расследование.
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"Сейчас они (власти Украины – ред.) пытаются всеми силами заткнуть нам рот. Почему говорю "нам", потому что в данном случае это единственный, наверное, телеканал, который готов отражать действительность в нашей стране, говорить правду. Эта правда сегодня не нужна им, во всяком случае она не нужна действующему президенту, потому что он находится в предвыборной кампании, ему нужно сохранять высокие рейтинги своей партии "Слуга народа", - сказал Кива в эфире телеканала "112. Украина".
Он отметил, что телеканалу нужно обращаться в европейские организации, привлекать внимание общественности к этой проблеме.
"Мы же как говорим, что хотим построить европейскую страну, мы хотим европейской демократии, и это тогда, когда в центре Европы расстреливаются телеканалы из гранатометов и, мало того, разгуливают преступники, угрожают журналистам", - добавил кандидат в депутаты.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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