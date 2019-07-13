Российские школьники победили в Международной олимпиаде по физике

Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль

Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль

© Оргкомитет олимпиады Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Пятидесятая Международная физическая олимпиада для школьников проходит в Тель-Авиве. Российская сборная завоевала на ней четыре золотые медали и одну серебряную.

Победителями стали Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский из московской школы № 1589 и Андрей Панферов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова, а серебряным призером — Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея.

Руководителем сборной выступил проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института Артем Воронов, заместителями — доцент того же вуза Михаил Осин и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми Виталий Шевченко.

"В очередной раз российская команда показывает высокие результаты на Международной физической олимпиаде, и ни один наш участник не остается без медалей. Передаю слова благодарности ребятам, всему тренерскому штабу, который не первый год ведет блестящую подготовку. Важно, что в стране появляются федеральные проекты, позволяющие масштабировать подобный опыт углубленной подготовки, прежде всего речь об опорных школах РАН", — приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Подготовка проходила на базе МФТИ и образовательного центра "Сириус".

Всего в олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.

В прошлом году, на 49-й Международной физической олимпиаде, российская сборная также завоевала четыре золотых и одну серебряную награды.