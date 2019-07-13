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РИА Новости

Российские школьники победили в Международной олимпиаде по физике

Вчера, 16:15
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© Оргкомитет олимпиадыСборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль
Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль
© Оргкомитет олимпиады
Сборная России на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников в Тель-Авиве, Израиль
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.
Пятидесятая Международная физическая олимпиада для школьников проходит в Тель-Авиве. Российская сборная завоевала на ней четыре золотые медали и одну серебряную.
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Победителями стали Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский из московской школы № 1589 и Андрей Панферов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова, а серебряным призером — Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея.
Руководителем сборной выступил проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института Артем Воронов, заместителями — доцент того же вуза Михаил Осин и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми Виталий Шевченко.
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"В очередной раз российская команда показывает высокие результаты на Международной физической олимпиаде, и ни один наш участник не остается без медалей. Передаю слова благодарности ребятам, всему тренерскому штабу, который не первый год ведет блестящую подготовку. Важно, что в стране появляются федеральные проекты, позволяющие масштабировать подобный опыт углубленной подготовки, прежде всего речь об опорных школах РАН", — приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.
Подготовка проходила на базе МФТИ и образовательного центра "Сириус".
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Всего в олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.
В прошлом году, на 49-й Международной физической олимпиаде, российская сборная также завоевала четыре золотых и одну серебряную награды.
Победители и призеры международных олимпиад имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
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РоссияИзраильОбразование - ОбществоОбщество
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