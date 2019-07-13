В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.

"Сегодня, 13 июля, около 12:00 в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, в поселке Смыга они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя поселка.

"Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ЧП произошло при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе. Погибли дети 2006 и 2007 года рождения, повреждены окна и двери здания.