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2019-07-13T15:40Z
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РИА Новости

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Вчера, 15:40
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
"Сегодня, 13 июля, около 12:00 в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, в поселке Смыга они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва", - говорится в сообщении.
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Предварительно полицейские установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя поселка.
"Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ЧП произошло при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе. Погибли дети 2006 и 2007 года рождения, повреждены окна и двери здания.
Как отмечает полиция Ровенской области, погибшие девочка 11 лет и мальчик 13 лет пришли к дедушке, когда никого не было дома.
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