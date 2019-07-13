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РИА Новости

Телеканал "112.Украина" потребовал обеспечения безопасности сотрудников

Вчера, 15:34
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Телеканал “112.Украина”, здание которого было обстреляно из гранатомета, требует от президента Владимира Зеленского, правительства и силовых структур осудить теракт и гарантировать безопасность сотрудников ТВ-канала, говорится в заявлении на сайте телеканала в субботу.
В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. СБ Украины заявила, что проводит расследование.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
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“Мы требуем от президента, правительства, а особенно от силовых структур: осудить применение силы и угрозы в отношении журналистов, осудить террористический акт в отношении "112 Украина". И самое главное. Мы требуем гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua", - говорится в заявлении телеканала.
В заявлении отмечается, что “данный террористический акт – это закономерное продолжение политики властей, которые нагнетают истерию и страх”.
“Атмосфера страха крайне негативно влияет на коллектив телеканала. Нам угрожают расправой. Националисты угрожают прийти к нам под офис, как до того неоднократно и безнаказанно приходили под здание каналов "Интер" и NewsOne”, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что телеканал не получил ответа от правоохранителей относительно поступивших угроз. "Как итог, бездействие власти привело к тому, что сегодня ночью канал обстреляли из гранатомета. И это уже не просто нарушение свободы слова. Это терроризм, который происходит в центре Украины”, - говорится в сообщении.
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
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Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
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