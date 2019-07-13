"Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" стартовал с Байконура

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

Как сообщается на сайте, через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией должен отделиться от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории. Вывести "Спектр" на целевую орбиту планируется за счет двух включений двигательной установки ДМ-03. Отделение обсерватории от разгонного блока намечено на 17:31.

Это десятый космический пуск, проведенный Россией в с начала года. Первоначально старт планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" его перенесли на 12 июля, а затем, после замены батареи, отложили еще на день для устранения замечания на ракете.

"Спектру" предстоит перелет в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), расположенную в полутора миллионах километров от Земли. По расчетам "Роскосмоса", это займет три месяца. За это время предполагается проверить работоспособность телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.

В последующие четыре года обсерватория должна сделать восемь полных обзоров небесной сферы. Еще два с половиной года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Что представляет собой "Спектр-РГ"

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" — международный российско-германский проект. Его цель — создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия "Спектра-РГ" — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание карты видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.