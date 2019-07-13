Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

На совещании в Одесском морском порту президент напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких таможенников за нарушения и даже написал в фейсбуке, что это уже сделано. Однако в документах, по словам Зеленского, говорится, что эти таможенники находятся в отпусках.