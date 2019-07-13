Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
На совещании в Одесском морском порту президент напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких таможенников за нарушения и даже написал в фейсбуке, что это уже сделано. Однако в документах, по словам Зеленского, говорится, что эти таможенники находятся в отпусках.
Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY— Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.
Власов заявил, что они действительно уволены.
"Вы считаете, что я идиот, действительно?" — поинтересовался у него Зеленский.
В конце разговора Власов пообещал сегодня же написать заявление об увольнении.