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РИА Новости

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
На совещании в Одесском морском порту президент напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких таможенников за нарушения и даже написал в фейсбуке, что это уже сделано. Однако в документах, по словам Зеленского, говорится, что эти таможенники находятся в отпусках.
Власов заявил, что они действительно уволены.
"Вы считаете, что я идиот, действительно?" — поинтересовался у него Зеленский.
В конце разговора Власов пообещал сегодня же написать заявление об увольнении.
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
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Популярные комментарии
Если кто не понял сразу, Зеля подсказывает кто он))))))))
13 июля, 15:33
Арсений Понфиленко
1690002
Самокритичен однако))))))))
13 июля, 15:36
Стас Титов
1261001
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