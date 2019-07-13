Ситтель прокомментировала попадание Малахова в базу "Миротворца"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Журналистка Мария Ситтель в разговоре с RT Журналистка Мария Ситтель в разговоре с RT прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Накануне они были ведущими телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить", который состоялся впервые за несколько лет. В нем деятели культуры и науки, спортсмены и обычные люди из двух стран обсуждали, что их объединяет.

Позже стало известно, что Малахов попал в базу "Миротворца" за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".

По словам телеведущей, программа, получившаяся очень дружелюбной и открытой, никакой угрозы национальной безопасности Украины "априори нести не может".

"Это очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более дружественной, более душевной и искренней именно по отношению русских людей к украинским я давно не припомню на нашем телеканале. <…> Она о том, что мы хотим дружить, а не о том, что мы хотим враждовать". Мария Ситтель

Она подчеркнула, что работники ресурса "Миротворец" не имеют отношения к миротворческой деятельности: "Им — чем хуже в отношениях двух стран — тем лучше".

Никто не сможет "отвернуть от этой идеи встречаться, разговаривать и делать попытку примирения, дружбы", заключила Ситтель.

Интернет-ресурс "Миротворец" известен скандальными публикациями, где указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других людей, которых называют "изменниками родины".

В базе сайта также есть данные о многих российских деятелях культуры.