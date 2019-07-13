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2019-07-13T15:21Z
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РИА Новости

Ученый рассказал о карте Вселенной, которую сделает телескоп "Спектр-РГ"

Вчера, 15:21
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Карта Вселенной, которую построит российский орбитальный телескоп "Спектр-РГ", не будет иметь аналогов ближайшие 15-20 лет, рассказал научный руководитель миссии, академик Рашид Сюняев.
"Если все будет нормально, то, думаю, этой картой люди будут пользоваться лет 15-20", - сказал он в ходе трансляции, которая ведётся на сайте "Роскосмоса".
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"Эта карта будет полезна для ученых много лет", - уточнил Сюняев.
Также он рассказал, что первым снимком, который сделает "Спектр-РГ", станет Большое Магелланово облако в рентгеновском диапазоне. Эта галактика находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Млечного пути.
Ракету "Протон" со "Спектром" планируют запустить в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту будет проведено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.
На сайте госкорпорации отмечается, что перелёт "Спектра" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.
В первые четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
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Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
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