СБУ вместе с полицией расследует обстрел здания телеканала "112.Украина"

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с полицией проводит неотложные следственные действия по факту обстрела здания телеканал "112.Украина".
В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.
"Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами, Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.