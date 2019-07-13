Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в Facebook одобрил обстрел здания телеканала "112 Украина" и посоветовал журналистам увольняться.
По его словам, если власть во время войны "не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты". Озабоченным нарушениями прав людей и свободы стоит "заткнуть глотки", добавил он.
Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться.
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля. По предварительным данным, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия.
В результате инцидента пострадавших нет. Поврежден только фасад здания. Возбуждено уголовное дело о теракте.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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