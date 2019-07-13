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РИА Новости

Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в Facebook одобрил обстрел здания телеканала "112 Украина" и посоветовал журналистам увольняться.
По его словам, если власть во время войны "не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты". Озабоченным нарушениями прав людей и свободы стоит "заткнуть глотки", добавил он.

Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться.

Дмитрий Ярош
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля. По предварительным данным, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия.
В результате инцидента пострадавших нет. Поврежден только фасад здания. Возбуждено уголовное дело о теракте.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Дмитрий Ярош
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