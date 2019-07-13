Скабеева назвала внесение Малахова в базу "Миротворца" шизофренией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".
По ее словам, такой шаг в отношении ведущего, который провел на российском телевидении российскую программу, — "какая-то особая форма шизофрении".
"И призывал в рамках этой программы к миру; то есть как призывал — скорее, просто рассказывал, как дружны украинцы и русские. Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь)".
Ранее стало известно, что Малахов попал в черный список "Миротворца" за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".
Речь идет о телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", который накануне состоялся впервые за несколько лет. В нем деятели культуры и науки, спортсмены и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
12 июля, 20:32Телемост прошел между Россией и Украиной
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других людей, которых называют "изменниками родины".
В базе также есть данные о многих российских деятелях культуры.
"Миротворец" не является официальным ресурсом.