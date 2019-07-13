Скабеева назвала внесение Малахова в базу "Миротворца" шизофренией

"И призывал в рамках этой программы к миру; то есть как призывал — скорее, просто рассказывал, как дружны украинцы и русские. Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь)".