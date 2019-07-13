Собственник "112.Украина" назвал обстрел здания канала угрозой СМИ

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Собственник "112.Украина" Тарас Козак считает, что обстрел здания телеканала является очередной угрозой независимым СМИ.

В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.

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"Бездействие власти продолжает накалять обстановку в украинском обществе. Сегодняшний ночной обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета – это очередная угроза независимым СМИ", - говорится в заявлении Козака, опубликованном на сайте телеканала в субботу.

При этом Козак обратился к министерству внутренних дел и Службе безопасности из-за обстрела.

"Я рад, что никто не пострадал. Но хочу спросить у МВД, СБУ – а что дальше? Что, если следующая попытка будет удачной? Я в очередной раз призываю правоохранительные органы заняться своей непосредственной работой и начать преследовать преступников", - отметит владелец телеканала.

Также он поблагодарил коллектив "112.Украина" "за работу в таких условиях". "Не бойтесь! Мы заставим власть действовать и защищать своих граждан", - заявил Козак.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.