Собственник "112.Украина" назвал обстрел здания канала угрозой СМИ

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Собственник "112.Украина" Тарас Козак считает, что обстрел здания телеканала является очередной угрозой независимым СМИ.
В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.
"Бездействие власти продолжает накалять обстановку в украинском обществе. Сегодняшний ночной обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета – это очередная угроза независимым СМИ", - говорится в заявлении Козака, опубликованном на сайте телеканала в субботу.
При этом Козак обратился к министерству внутренних дел и Службе безопасности из-за обстрела.
"Я рад, что никто не пострадал. Но хочу спросить у МВД, СБУ – а что дальше? Что, если следующая попытка будет удачной? Я в очередной раз призываю правоохранительные органы заняться своей непосредственной работой и начать преследовать преступников", - отметит владелец телеканала.
Также он поблагодарил коллектив "112.Украина" "за работу в таких условиях". "Не бойтесь! Мы заставим власть действовать и защищать своих граждан", - заявил Козак.
24 мая 2018, 13:32СМИтают инакомыслие
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.