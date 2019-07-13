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РИА Новости

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля "КамАЗ" во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля "КамАЗ" во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа, фактически начал брать пример с Владимира Путина, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал пари, которое Зеленский заключил с мэром Днепра (бывшего Днепропетровска) Борисом Филатовым. Суть спора в том, что давно ремонтирующийся Новый мост через Днепр сдадут в эксплуатацию к 14 сентября, в противном случае Филатов уйдет в отставку. При этом, как рассказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан, Зеленский сам откроет мост и проедет по нему на КамАЗе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 03:36
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе
Гемпель напомнил, как президент России открывал Крымский мост за рулем КамАЗа.
"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение", — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, украинский президент в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.
"Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского — начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", — считает Гемпель.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Строить его начали в феврале 2016 года, начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018-го. Однако работы шли с опережением графика, и движение по мосту запустили в мае прошлого года.
Пятнадцатого мая Путин проехал по мосту на КамАЗе, возглавив колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали сооружение на прочность. На следующий день мост открыли для автомобилей и автобусов.
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Владимир ПутинРеакция на события на УкраинеЮрий ГемпельВладимир ЗеленскийКрымВ мире
Популярные комментарии
Неплохой пример Тоже хочет быть на посту президента 20 лет а может и больше
13 июля, 15:46
netriv
402200019
А какой еще можно взять известный пример? Пообещать чего?
13 июля, 15:57
семен чехов
461100022
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