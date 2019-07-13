В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа, фактически начал брать пример с Владимира Путина, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал пари, которое Зеленский заключил с мэром Днепра (бывшего Днепропетровска) Борисом Филатовым. Суть спора в том, что давно ремонтирующийся Новый мост через Днепр сдадут в эксплуатацию к 14 сентября, в противном случае Филатов уйдет в отставку. При этом, как рассказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан, Зеленский сам откроет мост и проедет по нему на КамАЗе.
Гемпель напомнил, как президент России открывал Крымский мост за рулем КамАЗа.
"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение", — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, украинский президент в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.
"Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского — начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", — считает Гемпель.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Строить его начали в феврале 2016 года, начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018-го. Однако работы шли с опережением графика, и движение по мосту запустили в мае прошлого года.
Пятнадцатого мая Путин проехал по мосту на КамАЗе, возглавив колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали сооружение на прочность. На следующий день мост открыли для автомобилей и автобусов.